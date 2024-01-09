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Вера, которого пытается подписать «Локомотив», может уехать в зарубежный клуб

Вера, которого пытается подписать «Локомотив», может уехать в зарубежный клуб
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что игрок команды Лукас Вера, которого пытается подписать «Локомотив», может уехать в зарубежный клуб.

«В сделке участвуют три стороны. Есть вопрос по платежам, пока сделка закрыта. Временно или нет — сложно сказать.

Вера может начать вести себя не так? Будем работать. Сейчас мы ведём переговоры без конкретики, возможно, он уедет за пределы страны», — сказал Андреев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Лукас Вера должен был перейти в «Локомотив» зимой, однако переход сорвался из-за сложности с платежами.

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в рамках МИР Российской Премьер-Лиги, где забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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