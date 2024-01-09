Луис Энрике заинтересован в переходе Киммиха в «ПСЖ»

«ПСЖ» желает приобрести полузащитника «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиха. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство парижан рассматривает как вариант с покупкой хавбека зимой, так и предстоящим летом. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Отмечается, что ни «Бавария», ни сам Киммих не хотят осуществления трансфера в январе. Возможный переход немца в «ПСЖ» также никак не связан с интересом мюнхенцев к защитнику французского клуба Норди Мукиэле.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Баварии» к защитнику «Ланса» и сборной Австрии Кевину Дансо.