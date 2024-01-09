Казанский «Рубин» объявил соперников на зимние сборы

Пресс-служба казанского «Рубина» в своём телеграм-канале объявила соперников, с которыми команда сыграет в товарищеских матчах на зимних сборах. В ходе подготовки к весенней части сезона подопечные Рашида Рахимова проведут 11 игр.

В рамках первого сбора, который пройдёт с 15 января по 26 января в турецком Белеке, «Рубин» сыграет с сербским клубом «Напредак» (22.01) и с болгарской «Славией» (26.01).

Второй сбор команды пройдёт с 30 января по 9 февраля. За это время казанцы сыграют с болгарским «Ботевом» (1.02), астраханским «Волгарём» (3.02), «Челябинском» (3.02), с ещё одним болгарским клубом «Арда» (6.02) и «Санкт-Пёльтеном» из Австрии (9.02).

На заключительном сборе, который пройдёт в период с 13 февраля по 23 февраля, соперниками «Рубина» станут «Канвон» из Южной Кореи (14.02), тульский «Арсенал» (18.02) и московская «Родина» (22.02).

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова завершил на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.