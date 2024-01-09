Агент Кварацхелии: Хвиче не нужен € 1 млрд, его цель — играть за великие команды

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о главных карьерных целях своего клиента.

«Хвича не согласился бы на переход в команду из Саудовской Аравии даже за € 1 млрд. У него другие цели и предпочтения. Он лучше играл бы за такие клубы, как «Реал», «Бавария» или «Манчестер Сити», нежели получал баснословные деньги.

Хвича хочет добиться успеха, и он уже добивается его. Те, кто разбирается в футболе, согласны с тем, что у него нет ограничений и он может только прогрессировать. Хвича входит в тройку лучших игроков мира. Ни одна команда не отказалась бы от шанса подписать с ним контракт, но всему своё время», — приводит слова Джугели Football Italia.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.