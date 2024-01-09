Игрок «Реала» Рюдигер пожертвовал около 1700 предметов одежды для бездомных

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер является инициатором крупной акции по сбору пожертвований для берлинских бездомных, сообщает First Sportz со ссылкой на BILD.

По информации источника, Рюдигер пожертвовал около 1700 вещей, таких как футболки, брюки, толстовки и кроссовки от известного бренда Under Armour.

Рюдигер перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за мадридцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт 30-летнего игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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