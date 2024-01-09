«Бавария» пытается перехватить трансфер Дрэгушина у «Тоттенхэма» — Романо

Мюнхенская «Бавария» отправила официальное предложение «Дженоа» по покупке защитника Раду Дрэгушина, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, ранее сообщалось, что английский «Тоттенхэм» договорился с итальянским клубом о приобретении румына за € 25 млн плюс бонусы.

По информации источника, предложение немецкого клуба немного выше, чем у «Тоттенхэма». Футболисты на обмен в него не включены. Также сообщается, что «шпоры» не теряют уверенности, поскольку ранее договорились о личных условиях с румынским игроком. Финальное решение за Дрэгушином.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.