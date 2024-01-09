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Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как провёл отпуск

Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как провёл отпуск
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал, как провёл отпуск.

«После заключительного тура неделю был в Москве, заболел, к сожалению, серьёзно. Потом поехал на Кубу на 10 дней, откуда привёз отцу виски как сувенир. Затем прилетел в Испанию на недельку. Потом уже приехал обратно.

Отвлекали ли слухи о переходе в другой клуб? Нет, я разгружался. На Кубе со связью плохо, другой часовой пояс, заходил в телефон раз-два в день. Стараюсь не обращать внимания на то, что пишут про меня. Тем более в отпуске, когда надо разгрузиться эмоционально», — приводит слова Севикяна Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что армянским футболистом интересуется французский «Нант», который может купить игрока за € 3,5 млн. Также сообщалось, что «Краснодар» предлагал за футболиста € 2,5 млн, при этом от игрока отказался ЦСКА.

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