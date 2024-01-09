Бразильский журналист: учитывая, сколько «Зенит» заплатил за Нино, это отличное усиление

Бразильский журналист Фабио Алейшу прокомментировал трансфер Нино в «Зенит».

«Я считаю, что Нино — серьёзное усиление в центр обороны для «Зенита». Он опытный игрок: ему уже 26, он играл в олимпийской сборной, выиграл с «Флуминенсе» Кубок Либертадорес впервые в истории.

Это хорошее усиление ещё и с учётом того, сколько «Зенит» заплатил — € 5 млн. Сейчас очень сложно найти качественного игрока за такую сумму, только если это очень молодой, которого никто не знает, или старый игрок. Но здесь эта цена понятна. Он хотел остаться во «Флуминенсе» до окончания Кубка Либертадорес, выиграть с командой титул. Клуб выиграл всё, что хотел. И был договор, что Нино отпустят за не очень большую сумму. Также у Нино оставался год по контракту, поэтому уже в июне он мог бы подписать договор с любым клубом бесплатно. Это хороший вариант и для «Флуминенсе», они не хотели терять игрока бесплатно. А так, Нино стоил бы около € 9 млн при большем сроке контракта.

Нино — опытный футболист, который точно усилит «Зенит». Проблем с адаптацией не вижу. Нино очень хорошо играет головой, особенно на стандартах. Он современный защитник, который любит атаковать, но в то же время не так авантюрно, как Ренан. Хорошая длинная передача, может играть накоротке — так играл «Флуминенсе». Нино привык к системе, в которой можно выходить из обороны в атаку через короткий пас. Это отличное приобретение для «Зенита». Оцениваю на 8-9 из 10», — сказал Алейшо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.