«Аль-Иттифак» не намерен отпускать Хендерсона и проведёт с ним переговоры

Саудовский «Аль-Иттифак» не собирается продавать или отпускать английского полузащитника Джордана Хендерсона в аренду в январе, сообщает talkSPORT.

По информации источника, Хендерсон должен вернуться на тренировочный сбор команды в Абу-Даби 14 января, где запланированы личные переговоры о его будущем с главным тренером Стивеном Джеррардом и спортивным директором Марком Алленом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Футболисту не нравится высокая температура на улице при высокой влажности, а также низкая посещаемость матчей «Аль-Иттифака».

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.