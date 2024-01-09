Президент «ПСЖ»: у нас джентльменское соглашение с Мбаппе по поводу продления контракта

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о договорённости с нападающим команды Килианом Мбаппе о продлении контракта по окончании текущего сезона. Напомним, соглашение форварда с парижанами истекает в конце июня этого года.

«Килиан – не только отличный футболист, но и хороший человек. Как он и заявил ранее, у него есть со мной определённая договорённость.

Все детали и нюансы останутся исключительно между нами, я не хочу их раскрывать. Но соглашение действительно существует. Оно носит больше джентльменский характер и не связано с деньгами. На мой взгляд, это весомее, нежели просто подписанный документ», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.