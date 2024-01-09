Источник: в «Спартаке» ограничили функционал Абаскаля в принятии решений по трансферам

В московском «Спартаке» ограничили функционал главного тренера команды Гильермо Абаскаля в принятии решений по трансферам, сообщает Metaratings.

По информации источника, после прихода нового спортивного директора Томаша Амарала именно португалец и селекционный отдел «Спартака» будут играть большую роль в принятии решений о трансферах команды.

При этом испанец Абаскаль может лишь высказывать свои пожелания, а не влиять на трансферную кампанию клуба, как это было ранее.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил московскую команду летом 2022 года, перейдя из швейцарского «Базеля». В общей сложности «Спартак» сыграл под руководством испанца 67 игр, в которых команда одержала победы в 34 встречах, 13 раз сыграла вничью и 20 матчей проиграла.