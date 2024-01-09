Палмер: в «Манчестер Сити» меня поставили перед выбором — либо оставайся, либо уходи

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, что предшествовало его переходу в лондонский клуб. Напомним, на данный момент молодой хавбек является лучшим бомбардиром «синих» в АПЛ.

«Я видел себя в «Манчестер Сити» на протяжении всей карьеры. Трансфер точно не входил в мои планы. Я хотел лишь уйти в годичную аренду, чтобы вернуться в «Сити» окончательно окрепшим футболистом.

Но в один момент меня поставили перед выбором: либо остаёшься, либо мы тебя продаём. Сразу после этого мне позвонили из «Челси». Я сказал руководству «Сити», что хочу перебраться в Лондон. Рад, что принял тогда такое решение», — приводит слова Палмера Sky Sports.

Палмер являeтся воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в пocледний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 20 матчeй во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лoндонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориeнтировочная стоимость игрока, по дaнным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее стало известно, что Палмер номинирован на приз лучшему игроку декабря в английской Премьер-лиге.