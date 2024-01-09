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«Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера у «РБ Лейпциг»

«Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера у «РБ Лейпциг»
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«Тоттенхэм» объявил об аренде нападающего Тимо Вернера у немецкого «РБ Лейпциг», сообщает сайт английского клуба.

Игрок сборной Германии присоединился к клубу на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за € 18 млн. При этом Тимо будет играть в футболке под 16-м номером.

Вернер является воспитанником немецких «Штенхельда» и «Штутгарта». Летом 2016 года перебрался в «РБ Лейпциг», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 23 млн, а уже через четыре года перешёл в «Челси» за € 53 млн. Однако в Англии не получилось, и через два года вернулся обратно за € 20 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом рыночная стоимость немца составляет € 17 млн.

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