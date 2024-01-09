«Фиорентина» — «Болонья»: стартовые составы команд на матч четвертьфинала Кубка Италии

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Сегодня, 10 января, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч четвертьфинала Кубка Италии. Встретятся местная «Фиорентина» и «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Кристенсен, Бираги, Миленкович, Лопес, Бельтран, Иконе, Раньери, Мартинес Куарта, Дункан, Кайоде, Барак.

«Болонья»: Скорупски, Пош, Бёкема, Лукуми, Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс.

Перед матчем с «Болоньей» команда Винченцо Итальяно обыграла в серии пенальти «Парму» (2:2, 4:1 пен). «Фиорентина» — действующий финалист турнира. Команда проиграла в решающем матче «Интеру».

Команда Тьяго Мотты перед игрой с «Фиорентиной» обыграла «Чезену» (2:0), «Верону» (2:0) и миланский «Интер» (1:2 доп).

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