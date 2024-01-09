«Мидлсбро» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Кубка английской лиги

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Сегодня, 9 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Мидлсбро»: Гловер, Фрай, Бангура, ван ден Берг, Энгель, Барласер, Хакни, Джонс, Крукс, Хаусон, Латте Лат.

«Челси»: Петрович, Дисаси, Гюсто, Колвил, Силва, Палмер, Галлахер, Кайседо, Фернандес, Мадуэке, Стерлинг.

Последняя встреча между «Мидлсбро» и «Челси» состоялась в марте 2022 года в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Победу со счётом 2:0 в том матче одержал клуб из Лондона.

Ответный матч между этими командами пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».