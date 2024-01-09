Тренер «Аталанты» Гасперини: мы не сможем выиграть скудетто, мне очень жаль

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о цели команды в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.

«Мы не сможем выиграть скудетто, мне очень жаль. Но мы ни от чего не отступаем, цель — попасть в Лигу чемпионов, это единственная правильная цель. Если вы спросите меня, доволен ли я игрой в Риме, то я очень доволен, куда мы движемся, я не знаю, но команда собирается. Есть только Лига чемпионов, остальное — ничто», — приводит слова Гасперини Milan News.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

После 19 сыгранных туров в чемпионате Италии «Аталанта» занимает шестое место. В активе команды из Бергамо 30 очков. Лидирует в Серии А миланский «Интер», набравший 48 очков.