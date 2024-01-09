Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Милана» Лофтус-Чик высказался о роли Ибрагимовича в клубе

Игрок «Милана» Лофтус-Чик высказался о роли Ибрагимовича в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал о возвращении Златана Ибрагимовича в систему клуба. Бывший нападающий сборной Швеции вернулся в клуб из Милана на должность операционного партнёра и старшего советника владельцев команды.

«Он фантастический лидер и икона здесь, в «Милане». В последнее время он несколько раз посещал команду, чтобы понаблюдать за нами и поговорить с нами. Он многого требует, хочет победить. Даже не выходя на поле и играя другую роль, он хочет одного и того же: чтобы команда победила, и мы хотим того же. Иметь его снова рядом с командой – это фантастика», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 27-летнего футболиста € 16 млн. За это время англичанин принял участие в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Милан» объявил о переходе полузащитника Терраччано из «Вероны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android