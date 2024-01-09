Игрок «Милана» Лофтус-Чик высказался о роли Ибрагимовича в клубе

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал о возвращении Златана Ибрагимовича в систему клуба. Бывший нападающий сборной Швеции вернулся в клуб из Милана на должность операционного партнёра и старшего советника владельцев команды.

«Он фантастический лидер и икона здесь, в «Милане». В последнее время он несколько раз посещал команду, чтобы понаблюдать за нами и поговорить с нами. Он многого требует, хочет победить. Даже не выходя на поле и играя другую роль, он хочет одного и того же: чтобы команда победила, и мы хотим того же. Иметь его снова рядом с командой – это фантастика», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 27-летнего футболиста € 16 млн. За это время англичанин принял участие в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.