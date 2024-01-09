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«Он определил целую эпоху». Легенда «Милана» Барези — о смерти Беккенбауэра

«Он определил целую эпоху». Легенда «Милана» Барези — о смерти Беккенбауэра
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Бывший защитник «Милана», а ныне почётный вице-президент клуба Франко Барези прокомментировал новость о смерти бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, который ушёл из жизни в возрасте 78 лет вчера, 8 января.

«Что я могу сказать? Франц покинул нас. Икона. Миф. Он был императором, за то, как он интерпретировал свою роль, я так восхищался им.

Техника, индивидуальность и элегантность. Он определил целую эпоху, и для меня он был огромным вдохновением. Я часто чувствовал себя неловко, когда меня сравнивали с ним», — приводит слова Барези сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Беккенбауэр выступал за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 годах), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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