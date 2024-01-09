Губерниев — о трансфере Томпсона: люди из «Оренбурга» косвенно поощряют домашнее насилие

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к переходу в «Оренбург» чилийского игрока Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в насилии над девушкой.

«Там большая проблема с высказываниями. Я слышал, что говорили ответственные люди из «Оренбурга». Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно.

Здесь важна риторика. Если спортсмен хороший, можно его взять, и он будет приносить пользу, но когда люди оправдывают домашнее насилие, то, с моей точки зрения, это немыслимо», – приводит слова Губерниева Metaratings.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что «в команде не переживают за репутацию игрока, ведь он не 20 девушек положил».

Напомним, Хорди Томпсон сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Кроме того, ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. При этом чилийский «Коло-Коло» готов отпустить футболиста в Россию на правах аренды с выкупом в размере € 1,1 млн.

19-летний чилиец в нынешнем сезоне сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.