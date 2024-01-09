Голкипер «Милана» Меньян — о своей игре: стараюсь делать всё как можно проще

Французский вратарь «Милана» Мик Меньян поделился мыслями о своей игре за итальянский клуб.

«Я не чувствую себя эффектным вратарём: я стараюсь делать всё как можно проще. Я очень много работал, чтобы оказаться там, где нахожусь сегодня. Так что да, в каком-то смысле я ожидал достичь этих уровней. И я верю в тяжёлую ежедневную приверженность, я верю в свою работу.

Многие думают, что я лучший вратарь в мире? Я не скажу вам нет… (смеётся). Есть много очень хороших вратарей, поэтому я продолжаю усердно работать. Однако я смотрю только на себя: я знаю свой потенциал, лучшее, что могу дать», — приводит слова Меньяна Milan News.

28-летний Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «россонери» 22 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.