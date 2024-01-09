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Меньян: мне хотелось бы выиграть как можно больше титулов в «Милане»

Меньян: мне хотелось бы выиграть как можно больше титулов в «Милане»
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Французский голкипер «Милана» Мик Меньян поделился воспоминаниями о победе в чемпионате Италии в сезоне-2021/2022, а также рассказал об атмосфере в команде.

«Атмосфера во время парада со всеми болельщиками, когда мы маршировали по городу в автобусе, была необыкновенным и уникальным моментом. В «Милане» я нашёл невероятных товарищей по команде и болельщиков. Это семья. Здесь мне хотелось бы выиграть как можно больше титулов», — приводит слова Меньяна Milan News.

28-летний Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «россонери» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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