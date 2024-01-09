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Отец Неймара перевёл деньги Дани Алвесу и нанял ему адвоката

Отец Неймара перевёл деньги Дани Алвесу и нанял ему адвоката
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Неймар да Силва Сантос, который является отцом игрока «Аль-Хиляля» Неймара, перевёл деньги экс-игроку «Барселоны» Дани Алвесу и нанял ему адвоката, сообщает UOL.

По информации источника, Дани лично обратился к семье Неймара, и отец футболиста перевёл Алвесу € 150 тыс., которые будут использованы в качестве компенсации для потерпевшей в изнасиловании девушки. При этом благодаря этой сумме срок Алвеса может быть смягчён.

Кроме того, летом 2023 года Дани Алвес назначил своим адвокатом Густаво Ксисто, который является одним из первых законных представителей Неймара да Силва Сантоса. Ксисто сразу отстранил бывшую жену от управления доходами, а после этого Алвес заблокировал свои активы и стал объектом иска о невыплате алиментов.

Напомним, Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 5-7 февраля 2024 года в Испании. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Именно поэтому бывшему футболисту грозит 12 лет заключения и Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме с 20 января 2023 года.

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