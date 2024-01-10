Валентин Барко на этой неделе завершит переход в «Брайтон»

Левый защитник «Бока Хуниорс» Валентин Барко в ближайшее время официально станет игроком «Брайтона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в среду, 10 января, игрок обороны пройдёт медицинское обследование для перехода в английский клуб. На данный момент клубы занимаются юридическим оформлением сделки. «Брайтон» заплатит за 19-летнего футболиста € 9 млн.

В текущем сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.