Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

«Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 9 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился 21-летний полузащитник «Мидлсбро» Хейден Рис Хакни. Автором голевой передачи стал Исайя Джонс.

Ответный матч между этими командами пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Напомним, подопечные Майкла Кэррика выступают в английском Чемпионшипе. После 26 сыгранных туров команда набрала 36 очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хакни – 37'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android