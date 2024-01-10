«Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

Во вторник, 9 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился 21-летний полузащитник «Мидлсбро» Хейден Рис Хакни. Автором голевой передачи стал Исайя Джонс.
Ответный матч между этими командами пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».
Напомним, подопечные Майкла Кэррика выступают в английском Чемпионшипе. После 26 сыгранных туров команда набрала 36 очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.
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