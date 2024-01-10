Стало известно, каким клубам отказал Витор Роке ради перехода в «Барселону»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бразильский нападающий «Барселоны» Витор Роке отклонил предложения от «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ещё нескольких английских клубов.

Как сообщает Sport, «горожане» сделали игроку более выгодное предложение, чем сине-гранатовые, но он всё равно отказался от переезда в Манчестер. Бразилец отклонил все предложения ради перехода в каталонский клуб.

4 января Роке дебютировал в составе «Барселоны», выйдя на замену в концовке матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 2:1.

18-летний футболист подписал трудовое соглашение с сине-гранатовыми до лета 2031 года. Согласно контракту, отступные за игрока составят € 500 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме Хави высказался о конкуренции в «Барселоне» среди молодых игроков команды

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»: