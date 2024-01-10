«Фиорентина» в серии пенальти обыграла «Болонью» и вышла в полуфинал Кубка Италии

Сегодня, 10 января, завершился четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором встречались «Фиорентина» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время также забитых голов не было. В серии пенальти сильнее оказалась «Фиорентина» (5:4).

В составе «Фиорентины» пенальти реализовали Роландо Мандрагора, Артур Мело, Никола Миленкович, Йерри Мина, Максим Лопес. У «Болоньи» свой одиннадцатиметровый исполнили Льюис Фергюсон, Джошуа Зиркзее, Риккардо Орсолини, Риккардо Калаффиори. Стефан Пош («Болонья») пятым ударом отправил мяч выше ворот.

Отметим, «Фиорентина» в прошлом раунде Кубка Италии обыграла «Парму» (2:2 п. 4:1). «Болонья» в 1/8 финала переиграла прошлых обладателей трофея – «Интер» (2:1) и «Верону» (2:0).

Напомним, в прошлом розыгрыше турнира «Фиорентина» дошла до финала и уступила только «Интеру» со счётом 1:2.

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