Почеттино прокомментировал поражение «Челси» от «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро» (0:1).

«Трудно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок. Они забили и наказали нас. Мы создали несколько моментов, но показали плохую реализацию. Теперь нам нужно подумать о «Фулхэме» в субботу, а затем подготовиться к ответному матчу. Мы разочарованы, но у нас есть 90 минут на «Стэмфорд Бридж». Уверен, через две недели мы сможем изменить ситуацию», — приводит слова Почеттино BBC.

Ответный матч между «Челси» и «Мидлсбро» пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: