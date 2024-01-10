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Почеттино прокомментировал поражение «Челси» от «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги

Почеттино прокомментировал поражение «Челси» от «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро» (0:1).

«Трудно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок. Они забили и наказали нас. Мы создали несколько моментов, но показали плохую реализацию. Теперь нам нужно подумать о «Фулхэме» в субботу, а затем подготовиться к ответному матчу. Мы разочарованы, но у нас есть 90 минут на «Стэмфорд Бридж». Уверен, через две недели мы сможем изменить ситуацию», — приводит слова Почеттино BBC.

Ответный матч между «Челси» и «Мидлсбро» пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хакни – 37'    
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