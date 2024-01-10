Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик – один из худших по оценкам в составе «Челси» за матч с «Мидлсбро»

Мудрик – один из худших по оценкам в составе «Челси» за матч с «Мидлсбро»
Аудио-версия:
Комментарии

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором «Мидлсбро» принимал «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на 63-й минуте. К тому моменту «Челси» уже проигрывал со счётом 0:1. До конца матча счёт встречи не изменился.

По итогам матча украинец получил одну из худших оценок в составе «синих» – 6.5 от портала SofaScore и 6.2 от WhoScored. Лучшим в составе «пенсионеров» был признан Мойсес Кайседо – 7.8 (SofaScore) и 7.1 (WhoScored).

За 27 минут украинец нанёс 1 удар в створ ворот, совершил 24 касания мяча, отдал 7 из 10 точных передач (70% точности). Также Мудрик 2 раза пошел в дриблинг (0 успешных попыток) и один раз был обыгран на дриблинге.

Напомним, Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра» за € 70 млн в январе 2023-го. С тех пор он сыграл за «Челси» в 38 играх, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хакни – 37'    
Материалы по теме
«Челси» сенсационно влетел в кубковом матче! Но у команды ещё есть шанс всё исправить
«Челси» сенсационно влетел в кубковом матче! Но у команды ещё есть шанс всё исправить

Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android