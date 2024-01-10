Мудрик – один из худших по оценкам в составе «Челси» за матч с «Мидлсбро»

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором «Мидлсбро» принимал «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на 63-й минуте. К тому моменту «Челси» уже проигрывал со счётом 0:1. До конца матча счёт встречи не изменился.

По итогам матча украинец получил одну из худших оценок в составе «синих» – 6.5 от портала SofaScore и 6.2 от WhoScored. Лучшим в составе «пенсионеров» был признан Мойсес Кайседо – 7.8 (SofaScore) и 7.1 (WhoScored).

За 27 минут украинец нанёс 1 удар в створ ворот, совершил 24 касания мяча, отдал 7 из 10 точных передач (70% точности). Также Мудрик 2 раза пошел в дриблинг (0 успешных попыток) и один раз был обыгран на дриблинге.

Напомним, Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра» за € 70 млн в январе 2023-го. С тех пор он сыграл за «Челси» в 38 играх, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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