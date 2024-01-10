Тренер «Аталанты» Гасперини: мы не очень хорошо ныряем и зарабатываем пенальти

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о том, почему команда не смогла заработать ни одного пенальти в первой половине сезона.

«Эта проблема касается не только этого сезона, мы уже почти год не зарабатываем пенальти. Мы единственная команда, которая не реализовала ни одного пенальти в первом круге Серии А.

У нас происходит не так много спорных эпизодов, чтобы на что-то жаловаться. Мы не очень хорошо ныряем в штрафной и указываем судье на определённые эпизоды. В мире сейчас так происходит, систематическое желание обмануть судью. Сейчас каждый контакт — это пенальти», — приводит слова Гасперини Milan News.

После 19 сыгранных туров в чемпионате Италии «Аталанта» занимает шестое место. В активе команды из Бергамо 30 очков. Лидирует в Серии А миланский «Интер», набравший 48 очков.

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