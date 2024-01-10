Тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик отреагировал на победу в матче с «Челси»

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (1:0).

«Это было нечто особенное. Я знаю, что это двухматчевое противостояние, и за выход в финал ещё нужно сыграть в Лондоне. Невероятно то, что что нам пришлось пройти как клубу: со всеми травмами и с составом, который находится в том состоянии, чтобы выйти на поле и победить команду уровня «Челси» в любой форме. Это потрясающе.

Ребята были исключительными сегодня вечером. Их усилия были зашкаливающими. Игроки сражаются и ссорятся вместе, оставаясь лежать без сил на газоне. Это великолепное чувство, я действительно горжусь ими», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Ответный матч между «Челси» и «Мидлсбро» пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

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