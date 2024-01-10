Президент «ПСЖ»: хочу защитить Мбаппе, оставьте его в покое

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Я прошу всех оставить Килиана в покое. Я в нём уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья. Я хочу защитить игрока.

Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию», – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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