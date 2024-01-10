«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать Санчо часть зарплаты во время аренды в «Боруссии»

«Манчестер Юнайтед» будет платить вингеру Джейдону Санчо, который переходит в «Боруссию» (Дортмунд) на правах аренд, зарплату в размере £ 100 тыс. в неделю, сообщает Daily Mail.

По информации источника, что такое требование выдвинул немецкий клуб, поскольку полная зарплата англичанина составляет £ 290 тыс. в неделю, что значительно превышает максимальную в команде. Остальную часть «Боруссия» готова взять на себя.

В этом сезоне англичанин поссорился с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом и поэтому был исключён из команды.

В общей сложности Санчо в сезоне-2023/2024 сыграл три матча во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернета-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего игрока составляет € 25 млн.

«МЮ» победил, хотя не победил, а «Реал» не победил, хотя победил. ХиТ #165