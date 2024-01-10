Президент «ПСЖ»: сейчас мы создали молодую команду, атмосфера отличная

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об изменениях в клубе.

«Мы сделали много вещей, некоторые сработали, а некоторые нет. Мы совершали ошибки, это нормально. Сейчас мы создали молодую команду, с французскими игроками, на долгосрочную перспективу, мы не торопимся. Мы создали хорошую техничную команду, система также изменилась, и мне приятно видеть это. Мы играем в футбол, они играют как команда, они защищаются вместе, атмосфера отличная.

Пришло время меняться, строить что-то новое. В Париже у нас есть лучший игрок в мире, и сегодня мы являемся одним из лучших клубов в мире. Мы занимаем четвертое место в рейтинге УЕФА. Мы приехали в 2011 году, и я не знаю, на каком месте мы были в рейтинге. Мы должны продолжать двигаться вперед и работать, чтобы побеждать, в том числе в Лиге чемпионов, но, возможно, было ошибкой так сильно давить на Лигу чемпионов. Футбол не так прост», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Инвестиционный фонд Аль-Хелаифи приобрел «ПСЖ» в 2011 году. С того момента команда выиграла девять чемпионств, шесть Кубков Франции и шесть Кубков лиги, а также десять Суперкубков Франции.

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