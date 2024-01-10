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«Пари НН» объявил о трансфере защитника Кирилла Глущенкова, контракт на 4 года

«Пари НН» объявил о трансфере защитника Кирилла Глущенкова, контракт на 4 года
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Защитник Кирилл Глущенков переходит в «Пари НН» из «Торпедо» (Жодино), сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 23-летним футболистом заключен на 4 года.

«Я очень рад переходу в клуб российской Премьер-лиги и жду, не дождусь, когда начнутся сборы. Еще осенью мне позвонили из Нижнего, и мы довольно быстро всё решили. Для меня это однозначно шаг вперед.
За выступлениями «Пари НН», конечно же, следил. В первой части чемпионата команда показывала качественный футбол, мало пропускала, что очень важно, и в итоге на промежуточном финише заняла место в середине турнирной таблицы. Уверен, что весной мы поднимемся еще выше», — приводит слова Глущенкова «Пари НН».

В сезоне-2022/2023 Глущенков провёл 32 матча и забил 2 мяча.

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