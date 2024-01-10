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Холанд не намерен покидать «Манчестер Сити» летом, клуб работает над продлением норвежца

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не намерен покидать английский клуб летом ради «Барселоны» или «Реала», сообщает Purple Panel в соцсети Х (ранее твиттер).

По информации источника, «горожане» активно изучают варианты продления контракта с 23-летним норвежцем в ближайшие месяцы.

Ранее в СМИ сообщили, что Холанд по окончанию сезона-2023/2024 перейдёт в каталонский клуб, отмечая, что трансфер уже давно согласован, а «Барселона» заплатят за нападающего игрока € 100 млн.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает норвежца в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 22 матча, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач.

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