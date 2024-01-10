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Бонуччи заработает € 1,2 млн по контракту с «Фенербахче»

Бонуччи заработает € 1,2 млн по контракту с «Фенербахче»
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Защитник Леонардо Бонуччи перешёл в турецкий «Фенербахче» на правах свободного агента. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что сделка завершена и подтверждена. По информации источника, итальянский защитник подписал с турецким клубом соглашение до конца июня 2024 года. Он заработает € 1,2 млн.

Ранее сообщалось, что футболист прилетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования сегодня, 10 января.

Ранее 36-летний Леонардо Бонуччи выступал в немецком «Унионе». В текущем сезоне чемпионата Германии он провёл семь матчей, в кoторых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов. Ориeнтировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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