Вальверде — о своей жене: что бы я ни сделал на поле, ей всегда этого мало

Полузащитник «Реала» Мадрид Федерико Вальверде высказался о своей супруге, отметив, что она позволяет себе критиковать его за плохую игру.

«Моя жена? Мина? Она на другом уровне! Она очень хорошо знает игру, она аргентинка, вы же знаете, что они из себя представляют! Что бы я ни сделал, этого всегда недостаточно. Помните, как «Аякс» выбил нас из Лиги чемпионов? Мы сели в машину после игры, и я был очень зол, но первое, что она мне сказала, было: «Правда, Феде? Серьёзно? Что это было? Именно так вы собираетесь играть за „Реал“?

Я ответил «Думаешь, я не знаю?» Она сказала: «Вы не рисковали. Вы должны чаще бить. Это сильная сторона вашей игры». Мне пришлось выкрутить ручку громкости радио до упора, чтобы не слушать его анализ. Хуже всего то, и я в этом никогда не ей не признаюсь, что зачастую она бывает права!» — приводит слова Вальверде Footballogue в социальной сети X (бывший Twitter).

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