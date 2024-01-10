Экс-игрок «Спартака» Мор: Ахметов картину в «Зените» не испортит, «Краснодар» не ослабнет

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил трансфер полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в «Зенит». Накануне стало известно, что Ахметов стал футболистом санкт-петербургского клуба. Срок контракта сторон рассчитан на 2,5 года с возможностью пролонгации ещё на сезон.

«Это означает, что мы уже со стопроцентной гарантией знаем одного из чемпионов России. Я абсолютно убежден, что чемпионом станет «Краснодар» или «Зенит». Соответственно, если футболист переходит из одного клуба в другой, то он уже будет чемпионом России.

С футбольной точки зрения Ахметов — хороший игрок, в этом нет сомнений. Он не испортит картину, для всех нормальная сделка, «Краснодар» же слабее не станет», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ, а действующий чемпион, «Зенит», занимает лишь второе место в таблице.