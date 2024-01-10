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Эдгар Севикян отправился на сбор с «Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях объявил состав, который отправился на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что первый сбор будет проходить с 10 по 23 января в городе Аджмане. «Пари НН» проведёт один контрольный матч с «Чонбуком» из Южной Кореи 21 января.

Вратари: Артур Нигматуллин, Иван Кукушкин, Виталий Ботнарь;

Полевые игроки: Виктор Александров, Илья Жигулёв, Константин Марадишвили, Эдгар Севикян, Мамаду Майга, Зе Турбо (присоединится к команде по возвращении из сборной Гвинеи-Бисау), Александр Трошечкин, Матео Стаматов, Илья Кухарчук, Хуан Боселли, Никита Каккоев, Николоз Кутателадзе, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Антон Мухин, Максим Шнапцев, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Дмитрий Стоцкий, Никита Ермаков, Кирилл Глущенков, Кирилл Боженов, Данила Ведерников, Артём Гюрджан, Артём Варганов и Игорь Семёнов.

Кроме этого, с командой на сбор отправились три игрока, находящихся на просмотре.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян близок к переходу в «Краснодар».