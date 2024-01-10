Аль-Хелаифи — об Этане Мбаппе: он тоже хочет остаться в «ПСЖ» надолго

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи высказался о брате нападающего команды Килиана Мбаппе Этане Мбаппе. По словам функционера, молодой игрок хочет остаться в парижском клубе надолго.

«Он парижанин, он тоже любит этот клуб. Он тоже хочет остаться здесь надолго. Он мальчик, который окончил нашу академию. Прошло семь лет с тех пор, как он присоединился к нам, у него есть потенциал стать великим игроком. Тренеру он нравится. Это хорошо», — приводит слова Аль-Хелаифи La Source Parisienne в социальной сети X (бывший Twitter).

Этану Мбаппе 17 лет, он выступает на позиции центрального и опорного полузащитника. Напомним, ранее сообщалось, что брат футболиста, Килиан, «без ума» от идеи перехода в «Реал» и уже отклонил предложение «Ливерпуля».