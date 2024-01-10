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Бубнов: главная задача «Краснодара» — сохранить всех лидеров

Бубнов: главная задача «Краснодара» — сохранить всех лидеров
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансферном окне для «Краснодара».

«Главная задача «Краснодара» — сохранить всех лидеров. Уже ходят разговоры об уходе Алонсо. На этот случай нужно подстраховаться и приобрести хорошего центрального защитника. Для ротации необходим опорный полузащитник. Впереди 12 туров, и с Черниковым может случиться всё что угодно. На фланг атаки пригодится креативный футболист с хорошей скоростью», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Краснодар» дома встретится с казанским «Рубином» в начале марта.

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