«Бавария» предложила € 23 млн за Дрэгушина и надеется перехватить игрока у «Тоттенхэма»

Мюнхенская «Бавария» предложила «Дженоа» € 23 млн за футболиста Раду Дрэгушина и надеется, что защитник сделает выбор в их пользу, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, руководство «Баварии» ожидает, что Дрэгушин примет предложение мюнхенцев и откажется от перехода в «Тоттенхэм». Отмечается, что немцы предложили румыну контракт до 2029 года и бонусные выплаты в размере € 7,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» договорился с «Дженоа» о приобретении румынского защитника Дрэгушина. Позднее появилась информация, что Раду придётся выбирать между «шпорами» и «Баварией», которая также договорилась с «Дженоа» о приобретении футболиста.