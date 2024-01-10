Бубнов: «Зениту» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если он хочет выиграть РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемных позициях в составе «Зенита».

«Зениту» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если команда хочет выиграть чемпионат. Команде крайне необходим высококлассный центральный защитник в пару к Родригао. Требуется усиление обороны и на правом фланге. Покупка игроков на эти позиции поможет меньше пропускать.

В середину поля петербуржцам нужен игрок уровня Вендела или Малкома. Наконец, в Санкт-Петербурге должны заняться поиском вратаря. Если брать российского голкипера, то он должен быть не ниже уровня сборной. Кержаков пока не тянет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Зенит» дома встретится с московским «Спартаком» в начале марта.