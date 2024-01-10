Агент Роналдо: переход в «Ростов» — это шаг вперёд в карьере

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Левски» Роналдо (Роналдо Сезар Соарес дос Сантос), высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Ростов». Агент признался, что ему понравился Ростов-на-Дону и клубная инфраструктура. Также Гранха рассказал о процессе оформления сделки — Роналдо уже прошёл медицинское обследование и в ближайшие дни подпишет контракт с российским клубом.

«Город красивый. Больше всего понравились клубная инфраструктура, центр города и стадион — он замечательный.

Были ли моменты, которые смущали Роналдо? Да. Потому что новости, дошедшие до нас, были не самыми лучшими. Но сейчас Роналдо уже прошел медосмотр в Турции. Для него переход в «Ростов» — это шаг вперед в карьере. Нас все устраивает. Когда подпишем контракт? Сегодня или в четверг", — приводит слова агента «РБ Спорт».