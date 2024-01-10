Данила Прохин объяснил, почему отправился в аренду в «Оренбург»

Защитник Данила Прохин рассказал, почему перешёл из «Ростова» в «Оренбург» на правах аренды.

«Мне хотелось получать больше игровой практики. В «Ростове», можно сказать, не на 100 процентов был этим удовлетворён. Здесь, в «Оренбурге», мне никто не говорит, что будет карт‑бланш на каждую игру, но я буду работать и постараюсь помочь команде в таком непростом положении», — приводит слова Прохина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний Данила Прохин провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Ростовом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.