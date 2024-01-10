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«Бавария» хочет взять защитника «ПСЖ» Мукиэле в аренду с правом выкупа

«Бавария» хочет взять защитника «ПСЖ» Мукиэле в аренду с правом выкупа
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Мюнхенская «Бавария» планирует оформить переход 26-летнего защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле на правах аренды с правом выкупа, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сам игрок готов к переезду в Мюнхен. Переговоры между клубами продолжаются. Напомним, ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить «Баварии» своего правого защитника Норди Мукиэле, а также значительную сумму денег, в обмен на Йозуа Киммиха.

В нынешнем сезоне 26-летний Мукиэле принял участие в 10 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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