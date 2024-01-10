Бывший спортивный директор «Барселоны» согласился на предложение «Аль-Иттихада»

Бывший директор «Барселоны» Рамон Плейнес покинет испанский «Бетис» для работы в саудовском «Аль-Иттихаде». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что испанец ответил согласием на предложение «Аль-Иттихада» и немедленно покинет «Бетис». Рамон Плейнес станет новым директором «Аль-Иттихада» с Марсело Гальярдо в качестве главного тренера.

Напомним, 56-летний Рамон Плейнес покинул «Барселону» в ноябре 2021 года. Позднее он работал в испанских «Хетафе» и «Бетисе».

«Аль-Иттихад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 18 матчей. Лидирует «Аль-Хиляль», у которого 53 очка.