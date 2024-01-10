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Журналист бразильского издания Globo оценил трансферную политику «Зенита»

Журналист бразильского издания Globo оценил трансферную политику «Зенита»
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Журналист бразильского издания Globo Ayано Андре Мотта оценил трансферную политику «Зенита». По его мнению, бразильский вектор развития «Зенита» — это нормально.

«Многие клубы России и Украины очень внимательно смотрят на бразильский рынок. Меня это не удивляет, наоборот, это нормально. «Зенит» просто придерживается этой политики, и у них есть Вендел и Клаудиньо в команде. В середине прошлого года «Фламенго» попытался приобрести их обоих, но не получилось. «Фламенго» — команда с наибольшим количеством денег в Бразилии. «Зенит» следует только традиции российского футбола — делать ставки на бразильских игроков.

Это очень успешная традиция во многих отношениях, и, как я уже говорил в предыдущем вопросе, это отличная бизнес-альтернатива — игроки продаются в более богатые клубы Европы и в конечном итоге приносят российским клубам очень значительную прибыль. Я не думаю, что в этом есть что-то удивительное, напротив, эта политика «Зенита» совершенно правильная», — сказал Мотта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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