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Бразильский журналист — о новичке «Зенита»: Нино — один из лучших защитников Бразилии

Бразильский журналист — о новичке «Зенита»: Нино — один из лучших защитников Бразилии
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Журналист бразильского издания Globo Ayано Андре Мотта высказался о новичке «Зенита» Нино.

«Нино — один из лучших защитников в Бразилии. Он был капитаном «Флуминенсе», действующего чемпиона Кубка Либертадорес. На самом деле, скорость — его слабое место. В контратаках он защитник, у которого есть некоторые трудности.

Но он очень хорошо адаптировался к стилю игры главного тренера «Флуминенсе» Фернандо Диниса, который требует большой техники при выходе с мячом. Он также очень хорошо адаптирован под давлением, чтобы быстро вернуть мяч. Я думаю, что это была дешевая сделка. Я думаю, что он отличный защитник, которому еще предстоит многое пройти», — сказал Мотта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе» 5 января.

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