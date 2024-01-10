«Забирай всё». Глава Суперлиги Рейхарт обратился к президенту Ла Лиги Тебасу

Бернд Рейхарт, являющийся генеральным директором компании A22 Sports Management, основанной для спонсирования и содействия созданию Суперлиги, обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

«Уверен, что мы встретимся в будущем, когда придёт время. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он был более непредвзятым и открытым к той возможности, которую даёт Суперлига. Его всегда беспокоило то, что более привлекательная европейская лига может принести или отнять доходы у внутреннего чемпионата. Это, прежде всего, означает, что он верит в то, что Суперлига может стать лучше и работать лучше.

Большое спасибо ему за это. И, во-вторых, это не так, потому что мы не собираемся конкурировать за бюджеты ни телекомпании, ни зрителя, который платит за абонемент, потому что наше предложение основано на платформе бесплатного доступа к матчам. Тебас говорил, что «Суперлига отнимает у меня кусок пирога», но теперь мы говорим: «Забирай пирог целиком, мы даже не прикоснёмся к нему, всё для тебя», — приводит слова Рейхарта издание Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.